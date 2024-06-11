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Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам

Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам

Спикер Госдепа Мэтью Миллер сообщил, ссылаясь на сведения, предоставленные по линии Пентагона, что Россия готовит для передачи крупную партию разнообразных ракетных вооружений недружественным США странам и организациям.

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Комментарии
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Олег Орлов
Да... Вот только это оружие не бьет по территории этих западных стран, в отличии от России... А очередной Вьетнам или Корея, как раньше было, это слишком далеко от США и стран запада... Вот ракеты на Кубе или Никарагуа вполне ещё себе компенсация...
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6 час.
фарид сабиров
Вот это ОЧЕНЬ ХОРОШО, давно пора и чем больше тем лучше. В первую очередь ХУСИТАМ, вообще всем кто в контрах с англосуками.
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6 час.
Астон Мартин
сильный молча бьет 🥸 ...методично , с расстановкой и холодным умом , не заморачиваясь на какие то малозначимые фразы ...если он силен и уверен в себе ...
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3 час.

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