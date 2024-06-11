Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам

Олег Орлов Да... Вот только это оружие не бьет по территории этих западных стран, в отличии от России... А очередной Вьетнам или Корея, как раньше было, это слишком далеко от США и стран запада... Вот ракеты на Кубе или Никарагуа вполне ещё себе компенсация...

фарид сабиров Вот это ОЧЕНЬ ХОРОШО, давно пора и чем больше тем лучше. В первую очередь ХУСИТАМ, вообще всем кто в контрах с англосуками.