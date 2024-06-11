Спикер Госдепа Мэтью Миллер сообщил, ссылаясь на сведения, предоставленные по линии Пентагона, что Россия готовит для передачи крупную партию разнообразных ракетных вооружений недружественным США странам и организациям.
Спикер Госдепа: Россия готовит партию ракетных вооружений для передачи недружественным США режимам
Комментарии
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Олег Орлов
Да... Вот только это оружие не бьет по территории этих западных стран, в отличии от России... А очередной Вьетнам или Корея, как раньше было, это слишком далеко от США и стран запада... Вот ракеты на Кубе или Никарагуа вполне ещё себе компенсация...
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6 час.
фарид сабиров
Вот это ОЧЕНЬ ХОРОШО, давно пора и чем больше тем лучше. В первую очередь ХУСИТАМ, вообще всем кто в контрах с англосуками.
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6 час.
Астон Мартин
сильный молча бьет 🥸 ...методично , с расстановкой и холодным умом , не заморачиваясь на какие то малозначимые фразы ...если он силен и уверен в себе ...
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3 час.
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