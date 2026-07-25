Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики

Ирина Викторовна

При худшем сценарии, когда направляемая масса чинуш, достигнет цели променять на бакшиш, заменить кишлачной ордой коренные народы России, кто сказал этим чинушам, что бакшиш прилипнет именно к их рукам, их тоже заменят диаспорно-кишлачные "эффективные менеджеры", не знающие русского языка, и никакие заслуги, выслуженные замещением, учитываться не будут, им своя рубашка ближе к телу, ну, или, образно выражаясь, чапан, паранджа, никаб, что они еще там носят, ближе к их телу. Олигархат, тусующийся возле несущих всё еще золотые яйца природных недр, который априори считает, что деньги национальности не имеют и с ними ничего такого не случится, тусовка продолжится, зря так думают, случится, тоже вытяснят, вероломство никто еще не отменял, что называется, знайте историю. В 90-е годы, иноземцы в своих ...станах методы замещения опробировали, и за это никак никто не ответил... Название статьи очень удачное, содержание - хороший план, но каждый день промедления его реализации уже чреват последствиями, к сожалению, предсказуемыми