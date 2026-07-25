Либералы хотят уничтожить Россию по косовскому образцу, заменив коренное население басмачами Михаил Делягин Фото: Ilya Moskovets/URA.
Михаил Делягин: Нынешнее отношение власти к мигрантам — госизмена, возведенная в ранг государственной политики
Комментарии
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Ирина Викторовна
При худшем сценарии, когда направляемая масса чинуш, достигнет цели променять на бакшиш, заменить кишлачной ордой коренные народы России, кто сказал этим чинушам, что бакшиш прилипнет именно к их рукам, их тоже заменят диаспорно-кишлачные "эффективные менеджеры", не знающие русского языка, и никакие заслуги, выслуженные замещением, учитываться не будут, им своя рубашка ближе к телу, ну, или, образно выражаясь, чапан, паранджа, никаб, что они еще там носят, ближе к их телу. Олигархат, тусующийся возле несущих всё еще золотые яйца природных недр, который априори считает, что деньги национальности не имеют и с ними ничего такого не случится, тусовка продолжится, зря так думают, случится, тоже вытяснят, вероломство никто еще не отменял, что называется, знайте историю. В 90-е годы, иноземцы в своих ...станах методы замещения опробировали, и за это никак никто не ответил... Название статьи очень удачное, содержание - хороший план, но каждый день промедления его реализации уже чреват последствиями, к сожалению, предсказуемыми
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1 м.
147683 Сероев
Кто позволяет?!Борис прав ПРЕЗИДЕНТ-И ДУМА ОТКУДА ДЕНЬГИ могут быть у кишлачников От своих кишлаков!!!??? Денежки -ОТ СОРОСА и других дружественных нашей власти евреев Да и столичка -то уже Тель Масква Авив Ну есть еще и лобби Песков и др
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1 н.
Геннадий Гудков
...всё пропало, гипс снимают...
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6 д.
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