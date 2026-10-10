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От футболки Тарасова до «холодной войны»: как Самбурская и Бузова воевали годами

От футболки Тарасова до «холодной войны»: как Самбурская и Бузова воевали годами

Обещание Настасья Самбурская выдала в декабре 2020-го: при встрече с Ольгой Бузовой она «на весь зал заорёт», что та — «бездарная бездарность».

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