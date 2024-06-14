Незакрытый дивидендный гэп в "ЛУКОЙЛе" мешает анализу

Всех приветствую! По традиции с новостей! День был крайне интересный в плане торговли и идей. Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.