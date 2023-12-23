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МТС: Мошенники перед Новым годом маскируются под операторов сотовой связи

МТС: Мошенники перед Новым годом маскируются под операторов сотовой связи

Телефонные мошенники начали действовать еще активнее перед новым годом. Теперь они все чаще притворяются сотовыми операторами, предлагая продлить услуги по тарифу или сообщая человеку о несуществующих задолженностях.

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