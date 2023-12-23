МТС: Мошенники перед Новым годом маскируются под операторов сотовой связи

Телефонные мошенники начали действовать еще активнее перед новым годом. Теперь они все чаще притворяются сотовыми операторами, предлагая продлить услуги по тарифу или сообщая человеку о несуществующих задолженностях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии