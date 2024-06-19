В Свердловской области суд конфисковал автомобиль у местного жителя, севшего пьяным за руль

Житель Тугулыма лишился машины и прав из-за пьяной езды.Суд Талицкого района Свердловской области забрал машину Audi A4 у жителя Тугулыма, который позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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