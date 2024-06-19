Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Все правильно, работу стоматолога лучше начинать в тюрьме.Baza: В мединстит...
  • Eduard
    Никто жидам Израиля не давал права бомбить соседние страны ни по каким предлогом.Власти Израиля давно сами преступник...ВВС Израиля атако...
  • Георгий Михалев
    Сказать, не значит что сделать.В Германии посчит...

В Свердловской области суд конфисковал автомобиль у местного жителя, севшего пьяным за руль

В Свердловской области суд конфисковал автомобиль у местного жителя, севшего пьяным за руль

Житель Тугулыма лишился машины и прав из-за пьяной езды.Суд Талицкого района Свердловской области забрал машину Audi A4 у жителя Тугулыма, который позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх