В Свердловской области суд конфисковал автомобиль у местного жителя, севшего пьяным за руль

Житель Тугулыма лишился машины и прав из-за пьяной езды.Суд Талицкого района Свердловской области забрал машину Audi A4 у жителя Тугулыма, который позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде, сообщили в региональной Госавтоинспекции.