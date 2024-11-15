Дрон на оптоволокне уничтожил броневик HMMWV ВСУ в Курской области

В Курской области ВСУ потеряли бронеавтомобиль HMMWV M1043 в результате атаки российского FPV-дрона на оптоволокне, сообщает ТАСС, опубликовавший видео поражения техники противника, которое было предоставлено Народным фронтом.
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