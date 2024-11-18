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«Прямой разговор» с главой Забайкалья будет 1 декабря

«Прямой разговор» с главой Забайкалья будет 1 декабря

Александр Осипов ответит на вопросы рядовых забайкальцев.«Прямой разговор» с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым пройдет 1 декабря.

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