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Ужесточены наказания для релокантов

Ужесточены наказания для релокантов

Путин подписал закон об ужесточении ограничений для релокантов уклоняющихся от наказаний.1. Подобным релокантам запретят регистрироваться как ИП и как самозанятым, заморозят их деньги и имущество2.

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Комментарии
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Атом Мартин
и вот есть некий релокант , нанорыжий , к нему какие то наказания применяются , не ? а чего так ?🤔
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1 м.
Виктор Гайдуков
Может быть, может быть... Поживём увидим. Дело это сложное и непривычное.
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1 м.