В Поморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с травмированием маленького мальчикаВ региональном УМВД сообщили о расследовании уголовного дела по факту ДТП в городе Каргополь, в котором пострадал малолетний ребенок.
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