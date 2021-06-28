Вести Кузбасс

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В Новокузнецке продолжается капитальный ремонт старейшего киноцентра “Коммунар”

В Новокузнецке продолжается капитальный ремонт старейшего киноцентра “Коммунар”

А в Новокузнецке капитальный ремонт старейшего киноцентра “Коммунар” продолжается. Больше половины работ уже выполнено, на объекте трудятся 80 человек.

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