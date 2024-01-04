НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Озил назвал Рюдигера лучшим защитником мира: «Спросите Холанда или Осимхена, насколько Тони хорош. Посмотрите, что произошло с «Челси» после его ухода – им не хватает его характера»

Озил назвал Рюдигера лучшим защитником мира: «Спросите Холанда или Осимхена, насколько Тони хорош. Посмотрите, что произошло с «Челси» после его ухода – им не хватает его характера»

«Тони Рюдигер на пике формы – лучший защитник в мире прямо сейчас. Невероятный сезон за мадридский «Реал», мой бывший клуб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх