Почему императора Зенона похоронили заживо или Как варвар привёл великую Римскую империю к падению

Флавий Зенон сделал головокружительную карьеру. В его жизни было всё, о чём только можно мечтать. Простой исаврийский воин, который для римлян был варваром, смог жениться на императрице Ариадне и стать императором Восточной Римской империи.
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