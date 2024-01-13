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Договор Microsoft и Qualcomm истекает в этом году — Windows заработает на любых Arm-процес...

Договор Microsoft и Qualcomm истекает в этом году — Windows заработает на любых Arm-процес...

Договор Microsoft и Qualcomm истекает в этом году — Windows заработает на любых Arm-процессорахРанее ходили слухи, что срок действия эксклюзивного соглашения между Microsoft и Qualcomm о поставках процессоров для Arm-компьютеров с Windows истекает в 2024 году.

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