Договор Microsoft и Qualcomm истекает в этом году — Windows заработает на любых Arm-процес...

Договор Microsoft и Qualcomm истекает в этом году — Windows заработает на любых Arm-процессорахРанее ходили слухи, что срок действия эксклюзивного соглашения между Microsoft и Qualcomm о поставках процессоров для Arm-компьютеров с Windows истекает в 2024 году.
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