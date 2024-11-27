Меркурий в ретрограде: 6 советов, как пройти через ноябрьскую бурю Ирэн ОрлонскаяРетроградный Меркурий, который начнется 26 ноября и продлится до 15 декабря 2024 года, традиционно ассоциируется с трудностями в коммуникации, юридическими вопросами и техническими сбоями.