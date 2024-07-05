Спутник «Кондор-ФКА» успешно завершил летные испытания

Спутник «Кондор-ФКА» 1 успешно завершил летные испытания и приступил к работе. Это первый отечественный гражданский радиолокационный спутник, способный получать изображения Земли в течение всего дня и при любых погодных условиях, включая сильную облачность.
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