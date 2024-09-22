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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Enotria: The Last Song: Обзор итальянского соулслайка В прошлом сентябре мы уже получи...

Enotria: The Last Song: Обзор итальянского соулслайка В прошлом сентябре мы уже получи...

Enotria: The Last Song: Обзор итальянского соулслайкаВ прошлом сентябре мы уже получили соулслайк по мотивам итальянской культуры — речь про Lies of P, частично основанную на знаменитом романе «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди.

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