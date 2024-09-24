Крымчанка нашла «удаленную работу» в Telegram и лишилась полумиллиона рублей

В полицию Симферополя обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошеннической схемы. Она рассказала, что получила сообщение от неизвестного в мессенджере Telegram, который предложил удалённую работу по бронированию номеров в отелях.
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