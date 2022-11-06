Военное обозрение

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Советник главы офиса Зеленского пригрозил Ирану ударами по предприятиям, производящим ракеты и беспилотники

Советник главы офиса Зеленского пригрозил Ирану ударами по предприятиям, производящим ракеты и беспилотники

Киев продолжает критиковать Иран за якобы поставки беспилотников в Россию, дошло уже до призывов нанести удары по иранским предприятиям, производящим БПЛА.

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