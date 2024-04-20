Гений про злодейства Слушайте, а это что за дикие выходки? Я имею в виду атаку на нас из запущенного братьями воздушного шара.
Очередной подарок от братьев
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Вообще-то,опасно всё,даже сама Жизнь, как смертельная болезнь, передающаяся половым путем...От всего не спрячешься!
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20 час.
виталий панов
Если судить по первой картинки,то это шар ЛГБТ сообщества! Наверное к Филе в гости летели!
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15 час.
ТП
Татьяна Пухначева
Проверьте, пожалуйста, грамматику в вашем тексте. Есть, опечатки (надеюсь). И одна из них очень двусмысленная.
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4 час.
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