Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Каблучко
    Есть  и похлеще.Бизнес по легализ...
  • Евгений Удалов
    А кто будет бороться с коррупцией ? Сами с собой ? Смешно, весь мир понимает что Россия коррумпирована.Бизнес по легализ...
  • radiofree RF
    Как сказал киношный персонаж:"Мафия бессмертна!"Бизнес по легализ...

Очередной подарок от братьев

Очередной подарок от братьев

Гений про злодейства Слушайте, а это что за дикие выходки? Я имею в виду атаку на нас из запущенного братьями воздушного шара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Вообще-то,опасно всё,даже сама Жизнь, как смертельная болезнь, передающаяся половым путем...От всего не спрячешься!
Ответить
20 час.
виталий панов
Если судить по первой картинки,то это шар ЛГБТ сообщества! Наверное к Филе в гости летели!
Ответить
15 час.
ТП
Татьяна Пухначева
Проверьте, пожалуйста, грамматику в вашем тексте. Есть, опечатки (надеюсь). И одна из них очень двусмысленная.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх