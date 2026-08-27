Новую подлодку "Малоярославец" заложили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественная закладка дизель-электрической подводной лодки "Малоярославец" проекта 677 "Лада".
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