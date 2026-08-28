В Валдае гуляющие без присмотра собаки не понравились соседям

Как сообщила пресс-секретарь Валдайского районного суда Елена Волгина, с жалобами на то, что 53-летний житель Валдая Денис Гимастинов систематически выпускает на самовыгул своих собак, а они проявляют агрессию к прохожим и другим домашним животным, в полицию обратились его соседи по улице.