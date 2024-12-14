Ошибки советского воспитания, которые влияют на нас сегодня

Советская эпоха оставила заметный след в жизни многих поколений. Начиная от киноцитат, которыми сыпят даже современные дети и ностальгии по самому вкусному пломбиру, заканчивая методами воспитания, которые по сей день вызывает споры.
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