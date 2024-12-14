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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ошибки советского воспитания, которые влияют на нас сегодня

Ошибки советского воспитания, которые влияют на нас сегодня

Советская эпоха оставила заметный след в жизни многих поколений. Начиная от киноцитат, которыми сыпят даже современные дети и ностальгии по самому вкусному пломбиру, заканчивая методами воспитания, которые по сей день вызывает споры.

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Комментарии
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Шавкатбек Юлдашев
Автор написал чтобы написать. Всё высосано из пальца
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59 мин.
ШЮ
Шавкатбек Юлдашев
В точку!
Ответить
58 мин.
мЗ
мирас Закироув
Он из провокаторов, член общества ГЛБТ  и наверняка либерал-педераст!
Ответить
57 мин.

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