Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Всё оборудование соответствует современным производственным стандартам В индустриальном парке «Руднево» Сергей Собянин и Владимир Путин открыли инновационную площадку, предназначенную для практической подготовки студентов колледжей Москвы.
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