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Работино полностью освобождено от формирований ВСУ

Работино полностью освобождено от формирований ВСУ

Российские военные взяли под полный контроль территорию населенного пункта Работино. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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