Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что король Карл не пригласил их на юбилей

Представитель принца Гарри и Меган Маркл заявил изданию People, что пара не получила приглашения на юбилей короля Карла II, несмотря на то, что в выходные в СМИ появились новости, что принц Гарри отказался от приглашения.
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