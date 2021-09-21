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Гостиничный рынок: ударное первое полугодие не избавит от сложностей во втором

Гостиничный рынок: ударное первое полугодие не избавит от сложностей во втором

В конце сентября завершится прием заявок на участие в Национальной гостиничной премии. Какие тренды характерны для гостиничного рынка в 2021 году в условиях пандемии? Какие новые отели открылись на ключевых гостиничных рынках страны — в Москве и Петербурге?У потенциальных участников Национальной гостиничной премии 2021 года осталось совсем немного времени: 30 сентября — последний день подачи заявок, и уже 2 октября начнется народное голосование, затем голосование экспертного совета и профессионального жюри.

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