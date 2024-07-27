Украинский экс-посол в Варшаве высказался о польской военной помощи Киеву В Польше создается воинское подразделение из находящихся в стране граждан Украины.
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Украинский экс-посол в Варшаве высказался о польской военной помощи Киеву В Польше создается воинское подразделение из находящихся в стране граждан Украины.
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