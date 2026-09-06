Совершенно новый Freelander 8 вышел в продажу в Китае: 830 л.с., три блокировки, полноуправляемое шасси и богатое оснащение — 290 тыс. юаней (3,8 млн рублей)

Это гибрид, сравнимый по размерам с Li Auto L9, только Freelander 8 лучше приспособлен для бездорожья В Китае начались продажи Freelander 8 — крупного внедорожника, созданного совместно Chery и Jaguar Land Rover.
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