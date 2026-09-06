iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Совершенно новый Freelander 8 вышел в продажу в Китае: 830 л.с., три блокировки, полноуправляемое шасси и богатое оснащение — 290 тыс. юаней (3,8 млн рублей)

Совершенно новый Freelander 8 вышел в продажу в Китае: 830 л.с., три блокировки, полноуправляемое шасси и богатое оснащение — 290 тыс. юаней (3,8 млн рублей)

Это гибрид, сравнимый по размерам с Li Auto L9, только Freelander 8 лучше приспособлен для бездорожья В Китае начались продажи Freelander 8 — крупного внедорожника, созданного совместно Chery и Jaguar Land Rover.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым