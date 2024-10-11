С наступлением осени традиционно в нашем детском саду проводится выставка совместного творчества детей и родителей ´Дары осени´Главное условие - использование в работах даров осени (овощей, фруктов, сухоцветов).
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