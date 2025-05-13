Иран на фоне визита Трампа в регион заявил, что готов дать ответ на любую атаку

Политика как она есть

Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери совместно с командующим иранской армией генерал-лейтенантом Абдулрахимом Мусави и командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-лейтенантом Хосейном Салами незадолго до начала визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток посетили боевые части армии и КСИР, дислоцированные в Персидском заливе.