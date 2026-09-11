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Царьград

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"Россия хочет нас победить": Джабаров объяснил, что не так с заявлением генсека НАТО

"Россия хочет нас победить": Джабаров объяснил, что не так с заявлением генсека НАТО

Рютте заявил, что Россия хочет победить НАТО. Сенатор Джабаров уверен, что нужно просто подождать, с заявлением генсека альянса всё не так просто.

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