Валентина Лаврик: Очередная победа крымских кадет!

Очередная победа крымских кадет!3 место в общекомандном зачете и ряд индивидуальных наград, такой результат показали Крымские кадеты на 12 международном слете кадет России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество».
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