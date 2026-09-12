Сулайем позвал «китайцев» в Формулу 1 — но поставил жёсткое условие

Сулайем позвал «китайцев» в Формулу 1 — но поставил жёсткое условиеGetty Images / Red Bull Content PoolПрезидент FIA Мохаммед Сулайем не исключил появления в Формуле 1 12-й команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым