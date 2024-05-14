КХЛ подвела итоги сезона, НХЛ отстранила Ничушкина на 6 месяцев, победа «Барселоны», дикие 3:3 от «Ливерпуля», Миллер пригрозил лишить игроков «Зенита» бонусов, судьи на финалы еврокубков и другие новости

Не только о футболе

1. КХЛ подвела итоги минувшего сезона. Андрей Разин был признан лучшим тренером (Роман Ротенберг получил 3 балла в номинации и замкнул рейтинг вместе с Кудашовым и Леонтьевым), Даниил Исаев из «Локомотива» – лучшим вратарем, голкипер «Металлурга» Илья Набоков – лучший новичок, Никита Гусев – самый ценный игрок, а губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер – лучший руководитель клуба.