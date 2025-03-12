Почему в двух недельный срок? Двое суток!

Сергей Бессонов

"Вскрытие британских шпионов в Москве" - Разоблачённых английских шпионов, в Москве не вскрывают, чего там смотреть - обыкновенное гнилое нутро, их объявляют персонами "нон Грата" и на выход с вещами.