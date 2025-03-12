Вскрытие британских шпионов в МосквеФСБ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве.
Вскрытие британских шпионов в Москве
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Почему в двух недельный срок? Двое суток!
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1 д.
Сергей Бессонов
"Вскрытие британских шпионов в Москве" - Разоблачённых английских шпионов, в Москве не вскрывают, чего там смотреть - обыкновенное гнилое нутро, их объявляют персонами "нон Грата" и на выход с вещами.
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17 час.
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