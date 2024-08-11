Шольц заявил Нетаньяху о необходимости финализировать сделку о перемирии в Газе

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что правительство ФРГ "решительно осуждает" угрозы Ирана, ливанской шиитской организации "Хезболла", а также "других игроков" в адрес израильского государства.
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