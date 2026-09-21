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Царьград

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Норовирус у 13-летних хоккеистов из Новосибирска: советы врача

Норовирус у 13-летних хоккеистов из Новосибирска: советы врача

У новосибирских хоккеистов 13–14 лет, ехавших на турнир в Иркутскую область, подтвердили норовирусную инфекцию, из-за чего ситуацию взяли под контроль Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет.

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