Норовирус у 13-летних хоккеистов из Новосибирска: советы врача

У новосибирских хоккеистов 13–14 лет, ехавших на турнир в Иркутскую область, подтвердили норовирусную инфекцию, из-за чего ситуацию взяли под контроль Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет.
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