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Газета.ру

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Львова-Белова отметила роль Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями

Львова-Белова отметила роль Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп помогла российским и украинским детям воссоединиться со своими семьями.

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