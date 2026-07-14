Львова-Белова отметила роль Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп помогла российским и украинским детям воссоединиться со своими семьями.
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