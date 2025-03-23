Не открою тайну, что за время суда и следствия в отношении И. Попова только на имя Президента поступили десятки обращений и жалоб от самого Попова , различных влиятельных лиц , групп граждан, целых организаций и даже политических партий с просьбами " разобраться" .
Про одно письмо одного генерала
Комментарии
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ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
Достаточно ознакомиться ВЕРХОВНОМУ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДЕЛА.И ИМЕТЬ СВОЕ МНЕНИЕ! А ПОСЛЕ СУДА ПОМИЛОВАТЬ.ХОТЯ ПРИ ХАРАКТЕРЕ ПОДСУДИМОГО БУДЕТ ВПОЛНЕ ПОСЛЕДОВАТЬ ОТКАЗ ОТ ПОМИЛОВАНИЯ!!!
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11 час.
Владимир Иванов
Так тогда Шойгу надо на нары!
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4 час.
Алексей Тан
Письмо Тухачевского Сталину... забыл!??.
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3 час.
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