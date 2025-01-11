От повара в столовой до главного шефа России: жизнь и успех Константина Ивлева

Сегодня многие знают Константина Ивлева как российского Гордона Рамзи. Популярный шеф за свою карьеру успел поработать в лучших ресторанах Москвы, запустить направление «Новой русской кухни» и стать ведущим популярных кулинарных шоу.
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