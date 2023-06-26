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Дэймон Хилл: «Чтобы оказать давление на «Ред Булл» до конца года, придется жертвовать сезоном-2024»

Чемпион мира 1996 года не уверен, что конкуренты «Ред Булл» поставят под угрозу разработку новых болидов ради того, чтобы догнать лидера до конца года.

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