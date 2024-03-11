Лидер страны "У" отверг предложение папы римского, способное положить конец конфликту

Зеленский раскритиковал призыв папы римского к нормализации отношений с РоссиейВ минувшее воскресенье папа римский Франциск заявил, что рано или поздно проигрывающая сторона в украинском конфликте должна поднять белый флаг.
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