Брюс Будро считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Бывший главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Брюс Будро заявил, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжит идти вперед в своем стремлении побить снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежит Уэйну Гретцки.
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