В Екатеринбурге цех овощей закрыли на 85 суток из-за антисанитарии

Суд на 85 суток приостановил работу цеха по производству вакуумированных овощей на улице Электриков, 6 А в Екатеринбурге из-за грубых нарушений санитарных норм, включая отсутствие процедур ХАССП и мероприятий по дератизации и дезинсекции.