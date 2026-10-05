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Царьград

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В Екатеринбурге цех овощей закрыли на 85 суток из-за антисанитарии

В Екатеринбурге цех овощей закрыли на 85 суток из-за антисанитарии

Суд на 85 суток приостановил работу цеха по производству вакуумированных овощей на улице Электриков, 6 А в Екатеринбурге из-за грубых нарушений санитарных норм, включая отсутствие процедур ХАССП и мероприятий по дератизации и дезинсекции.

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