Скандал вокруг особняков на территории санатория «Барвиха»: кто стоит за миллиардными сделками

Последние события вокруг территории санатория «Барвиха» вызывают огромный резонанс. Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск против ряда миллиардеров из списка Forbes, обвиняя их в незаконном захвате земли государственного санатория и постройке на ней роскошных особняков.
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