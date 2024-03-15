Скандал вокруг особняков на территории санатория «Барвиха»: кто стоит за миллиардными сделками

Последние события вокруг территории санатория «Барвиха» вызывают огромный резонанс. Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск против ряда миллиардеров из списка Forbes, обвиняя их в незаконном захвате земли государственного санатория и постройке на ней роскошных особняков.