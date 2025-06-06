Четыре пособника Басаева получили сроки за расстрел псковских десантников в 2000 году

Суд огласил приговор четверым участникам вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева за расстрел военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.
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