Страна и люди
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Страна и люди

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Четыре пособника Басаева получили сроки за расстрел псковских десантников в 2000 году

Четыре пособника Басаева получили сроки за расстрел псковских десантников в 2000 году

Суд огласил приговор четверым участникам вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева за расстрел военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

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