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Член совета директор «Динамо»: «Игроки «Спартака» тянули время, лежали и вдвоем, и втроем. Добавленных 5 минут недостаточно относительно убитого спартаковцами времени»

Член совета директор «Динамо»: «Игроки «Спартака» тянули время, лежали и вдвоем, и втроем. Добавленных 5 минут недостаточно относительно убитого спартаковцами времени»

Встреча 9-го тура Мир РПЛ закончилась победой «Спартака» со счетом 1:0. – Как вам игра команды в матче со «Спартаком»? – Мы очень огорчены поражением от принципиального соперника.

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