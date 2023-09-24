Член совета директор «Динамо»: «Игроки «Спартака» тянули время, лежали и вдвоем, и втроем. Добавленных 5 минут недостаточно относительно убитого спартаковцами времени»

Встреча 9-го тура Мир РПЛ закончилась победой «Спартака» со счетом 1:0. – Как вам игра команды в матче со «Спартаком»? – Мы очень огорчены поражением от принципиального соперника.
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