БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Геополитический феномен Израиля, демографический инжиниринг и новая парадигма инфраструктурных войн

Геополитический феномен Израиля, демографический инжиниринг и новая парадигма инфраструктурных войн

Ближневосточный узел противоречий сегодня напоминает пороховую бочку, где фитилем служат новые военные технологии.

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Комментарии
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Maxim
японы в сов. время - пристально изучали нашу дачную культуру: по той же причине - гарантия выживания при катаклизмах, у них тоже - такого - нету..
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1 м.
ВС
Владимир Соловьев
Побывавшие в Израиле у стены плача испытали шок от амбре от людей с кисточками на висках!
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1 м.