"Мир" по Трампу возможен только в одном случае, если Россия откажется от своих национальных интересов. Но думаю, этого не произойдёт

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Комментарии
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юрий иванов
Да на хуй его послать,ты кто такой чтобы угрожать нашей стране.Володя сделай так,ну ты знаешь как надо.
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10 час.
Eduard
Отвалите от Трампа! А вы граждане не всему верьте что пишут!
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6 час.

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